التأمين الصحي الشامل تناشد المواطنين بتسجيل بياناتهم في بورسعيد

أعلنت الحكومة، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أول سبتمبر الجاري، وطالبت المنظومة المواطنين بالتوجه للخدمات الصحية للتسجيل بالخدمة.



وقالت الإعلامية إيمان سليم، خلال حلقة برنامج "صوت الناس"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، إن منظومة التأمين الصحي، ناشدت المواطنين بالتسجيل، مؤكدة أن الوحدات مستمرة في استقبال المواطنين كشرط للانتفاع بالخدمة.



وأضافت، يوجد في بورسعيد ما يقرب من 25 وحدة صحية منتشرة بالمحافظة يمكن التسجيل فيها من 8 وحتى 8 مساءً بالمجان على أن يكون رب الأسرة يحمل رقم قومي، وشهادات ميلاد الأطفال.





