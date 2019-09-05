داعية يوضح حكم المال الحرام بعد التوبة

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الشريعة تطارد المال الحرام أينما ذهب.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن المال الحرام الذي ضر الناس لن يتحول إلى مال نافع مهما فعل صاحبه، مشيرا إلى أن هناك بعض الناس من يقومون بعمليات غسيل الأموال، فعلى سبيل المثال تاجر مخدرات ينفق أمواله في بناء مصنع معتقد أن ذلك يعود بالنفع على المجتمع واعتقاده هذا غير صحيح.



وتساءل "الجندي": ماذا يفعل من ابتلى بمال حرام؟ وضرب مثلا قائلا: "تاجر مخدرات مثلا أراد التوبة، لا يجوز أن ينفق على أولاده من المال الحرام، ولا يجوز أن يبني مسجدا من هذا المال الحرام، ولا يجوز أن يعيد هذه الأموال أيضا إلى متعاطي المخدرات.. فماذا يفعل؟".



واختلفت آراء مجلس التفسير في أن توضع الأموال في خزانة الدولة للإنفاق على المصالح العامة، ورأي آخر تمثل في أن التوبة تجُب ما قبلها، أي على الإنسان ألا يزيد ويكتفي بما عنده.

