القضاء الفرنسي ينتصر لـ"ديك" ويمنحه حق الصياح

شهدت فرنسا رفع دعاوى قضائية ضد الأبقار وأجراس الكنائس، و"الديوك"، في صراع بين الحداثة المدنية وبين قيم الريف، لكن في النهاية انتصرت محكمة فرنسية للديك، وقضت بأن يواصل الديك "موريس" الصياح عند الفجر بالرغم من شكاوى الجيران.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الديك موريس البالغ من العمر 4 سنوات يعيش في جزيرة صغيرة قبالة ساحل فرنسا الأطلسي.



وأشار تقرير الغد، إلى أن صياح "موريس" أغضب أحد الجيران القادم من المدينة واشترى منزلًا بجوار مالك "موريس"، وأكدت مالكة الديك أنه ينبغي أن يبقى الريف كما هو، ولا يحق لأحد أن يُخرس الأصوات في الريف، متابعا أن قضية "موريس" تُمثل التوترات المستمرة منذ عقود بشأن سكان المدن الذين يشترون المنازل الصيفية في الريف الفرنسي بدون أن يكونوا مستعدين للتعامل مع تلك الحياة مثل أصوات الحيوانات، والروائح، والحشرات.

