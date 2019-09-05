أسرار دعم رئيس وزراء بريطانيا لـ"إسرائيل" : وصف نفسه بالصهيوني المتحمس

استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة علاقات قوية مع التيار اليميني في الدول الأوروبية وعديد من دول العالم، وعند صعود اليمين إلى كراسي الحكم في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة نجح نتنياهو في الاستفادة منهم بشكل كبير.

رغم الانتقادات التي كانت توجه له من تيارات سياسية إسرائيلية بيد أنه يقيم علاقات مع يمين العالم المتطرف والمحافظ في مقابل التيارات اليسارية الليبرالية .

ألتقى "نتنياهو" اليوم برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر الجاري في لقاء بدا وكأنه دعائي في المقام الأول، وهو ما يطرح سؤالاً هاماً .. لماذا يدعم "جونسون" نتنياهو ؟

"جونسون" معروف منذ سنوات طويلة بتعاطفه مع إسرائيل بدعمه الشديد لليهود، كما أنه مناصر قوي للجالية اليهودية في بريطانيا، وكانت له عدة مواقف ساخنة ضد حركة المقاطعة العالمية BDS عندما كان رئيس بلدية لندن.

في فبراير 2016، أصدر أوامره بإزالة فورية لملصقات معادية لإسرائيل لصقها نشطاء في مترو الأنفاق وقيل وقتها أن السياسي الإسرائيلي "يائير لابيد" تحدث إليه بشأن الملصقات وهو استمع جيداً له ..

في عام 2015، كانت لجونسون زيارة خاصة إلى إسرائيل اهتمت بها الصحف العبرية ومنحته تغطية موسعة للقاءاته وتحركاته في تل ابيب، وحتى نزهته على الدراجة الهوائية ...

الحديث لا يدور عن مواقف جديدة لـ "جونسون" فقط، بل على العكس هذه هي اتجاهاته منذ سنوات طويلة، ففي عام 1984 تطوع مع شقيقته للعمل في كيبوتس "كفار هنسي" في الخليل، وكان يعمل في غسيل الملابس والصحون في الكيبوتس"، وقال عن هذه الأيام:"مازال طعم الحمص في فمي".

"جونسون" لا يخفي تعاطفي لإسرائيل، بل على العكس هو صحاب عدد من التصريحات المؤيدة بشدة لإسرائيل بل ووصل الأمر إلى أنه وصف نفسه بـ"الصهيوني المتحمس".

أشهر تصريحات جونسون قال فيها: "حملة المقاطعة الدولية للدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فكرة غبية، نشطاءها أعداد قليلة من اليسار الجامعي لا يمثلون السلك الأكاديمي أو التيار المركزي في الغرب، ولا أثر لها في بريطانيا، ينبغي أن يكون الشخص مجنوناً حتى يشارك في مقاطعة إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد تعددية وتمتاز بمجتمع مفتوح".





