أيمن نور يقود حملة لتلميع قيادات «الإخوان» بعد انقلاب الشباب

قالت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، إن الهارب أيمن نور يُخطط حاليًا لتلميع قيادات الإخوان بعد زيادة الانتقادات الموجهة لهم فى الفترة الأخيرة، سواء من داخل التنظيم أو خارجه.



وأوضحت المصادر أن الهارب عقد عدة اجتماعات مع أبرز قيادات الجماعة فى تركيا للاتفاق على دعمهم ومحاولة تقليل حدة الغضب بين الشباب، وذلك عبر مواصلة الحملة الإعلامية التحريضية ضد البلاد.



وأشارت إلى أن خطة «نور» تعتمد على التركيز على الحملات الإعلامية الداعمة لقيادات الجماعة، وتسليط الضوء على بعض القضايا التى تخص الشباب المحبوسين لإدانتهم فى ارتكاب جرائم إرهابية، والادعاء بأنهم يعانون فى السجون وأن الجماعة لن تتخلى عنهم.



وذكرت المصادر أن الهارب الإخوانى أعطى تعليمات لقناة «الشرق»، التى يترأس مجلس إدارتها، بالتركيز خلال الفترة المقبلة على شباب الجماعة للتخفيف من حدة غضبهم تجاه التنظيم الدولى والقيادات الهاربين.



ولفتت إلى أن الهارب كثف حملاته التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى عبر إطلاق حملة تحت مسمى «باطل»، تركز على نشر الأكاذيب وتزييف حقائق ما يحدث فى الداخل المصرى بشكل يثير الخارج ضد البلاد، مضيفة أن «قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج تكفلوا بكل الأموال التى تنفق على هذه الحملة الدعائية». وحذر أيمن نور العاملين فى قناته من الحديث عن أى خلافات أو انشقاقات داخل صفوف الجماعة.