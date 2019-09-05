الخميس 05 سبتمبر 2019 الموافق 06 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إسلام سياسى

أيمن نور يقود حملة لتلميع قيادات «الإخوان» بعد انقلاب الشباب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:36 م
أيمن نور
أيمن نور
رحمة حسن
طباعة
قالت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، إن الهارب أيمن نور يُخطط حاليًا لتلميع قيادات الإخوان بعد زيادة الانتقادات الموجهة لهم فى الفترة الأخيرة، سواء من داخل التنظيم أو خارجه.

وأوضحت المصادر أن الهارب عقد عدة اجتماعات مع أبرز قيادات الجماعة فى تركيا للاتفاق على دعمهم ومحاولة تقليل حدة الغضب بين الشباب، وذلك عبر مواصلة الحملة الإعلامية التحريضية ضد البلاد.

وأشارت إلى أن خطة «نور» تعتمد على التركيز على الحملات الإعلامية الداعمة لقيادات الجماعة، وتسليط الضوء على بعض القضايا التى تخص الشباب المحبوسين لإدانتهم فى ارتكاب جرائم إرهابية، والادعاء بأنهم يعانون فى السجون وأن الجماعة لن تتخلى عنهم.

وذكرت المصادر أن الهارب الإخوانى أعطى تعليمات لقناة «الشرق»، التى يترأس مجلس إدارتها، بالتركيز خلال الفترة المقبلة على شباب الجماعة للتخفيف من حدة غضبهم تجاه التنظيم الدولى والقيادات الهاربين.

ولفتت إلى أن الهارب كثف حملاته التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى عبر إطلاق حملة تحت مسمى «باطل»، تركز على نشر الأكاذيب وتزييف حقائق ما يحدث فى الداخل المصرى بشكل يثير الخارج ضد البلاد، مضيفة أن «قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج تكفلوا بكل الأموال التى تنفق على هذه الحملة الدعائية». وحذر أيمن نور العاملين فى قناته من الحديث عن أى خلافات أو انشقاقات داخل صفوف الجماعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

حسام حبيب يوضح حقيقة سفر شيرين عبدالوهاب لإنجاب طفلها الأول في أمريكا

منذ 43 دقيقة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

منذ يوم

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

منذ يومين

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

ads

الصور

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

سر إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجى فى الكويت

إحالة مخرج فيلم "خيال مآتة" للمحاكمة العاجلة

تفاصيل جديدة في وفاة الفلسطينية "إسراء غريب"

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

أيام زمان

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

الصحة

دراسة جديدة: "الفطر" أفضل وقاية لسرطان البروستاتا

دراسة تنفي شائعة أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة

في الدول الغنية.. السرطان هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة

الغذاء العالمي و"الفاو": تراجع الإنتاج الزراعي في 3 دول إفريقية

الرئيس نيوز

محامي هشام عشماوي يتوقع الحكم عليه بـ"الإعدام"

مصرع رئيس "محكمة الأسرة" بالإسكندرية في حادث سير

مندوب السعودية بـ"الأمم المتحدة" يشن هجوما حادا على إسرائيل

غدا.. "أطباء الأسنان" تبحث أزمة زيادة أعداد الخريجين

منوعات

التغير المناخي يؤثر سلبًا على الصحة النفسية

سيارة "بوجاتي" الجديدة تسجل سرعة غير مسبوقة

دراسة تكشف تراجع الفارق الزمن بين كل طراز تطرحه فيرارى

استطلاع: 1 من بين 3 أشخاص من الشباب يتعرض للتنمر على الإنترنت

كشكول

"تعليم الإسكندرية" تستقبل 1237 طالبًا بلجنة الدمج

إنشاء وحدة للملكية الفكرية لدعم الباحثين بجامعة حلوان

"التعليم" تنظم حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية

جامعة السويس تنظم مؤتمر الاقتصاد الأزرق للتنمية المستدامة 10 سبتمبر

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

ما هي أعراض جفاف العينين؟

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

“تموين شمال سيناء” تتابع توافر السلع المدعمة

تفاصيل أول قافلة جراحية بالجيزة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
جمال طه
المراجعات الغربية لعلاقة الإخوان بالإرهاب
يوسف إدوارد
التنوع المجتمعى فى مواجهة خطاب الكراهية
المزيد

الثقافة

شوشة: أتمنى منح شعر العامية ما يستحق من الاهتمام

السبت.. "الأراجوز وخيال الظل" بمركز طلعت حرب الثقافى

"الناشرين المصريين" يخاطب معرض جدة لاستخراج التأشيرات قبل 30 أكتوبر

"أخلاقي وسلوكي".. ورشة حكي بثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك