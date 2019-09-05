بكري عن اقتحام نتنياهو الحرم الإبراهيمي: مقدساتنا تدنس وسط صمت عالمي

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي، للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نتنياهو اقتحم الحرم، وسط صمت عالمي، مضيفًا: "لا أحد ينطق، ومقدساتنا تدنس بواسطة الصهاينة، التي تقتحم أراض عربية باتفاق أوسلو، استمرارهم يؤكد الهوان العربي الذي وصلنا له".



واقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، برفقة عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال، الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اقتحام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفن ريفلين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، وحالة من التأهب بين الفلسطينيين.

