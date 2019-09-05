ما حُكم استمرار المرأة مع زوج ماله حرام؟.. داعية يجيب

قال الداعية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشون الإسلامية، إنه لا يجوز للمرأة أن تستمر مع زوج يُطعمها من مال حرام.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية DMC، أن عواقب المال الحرام لا يقتصر على الآخرة فحسب، مشيرًا إلى أن أثره يكون في الدنيا أيضا حيث يأتي المال الحرام بالأمراض والأسقام وضيق المعاش وانحراف الأولاد.