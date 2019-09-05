تاريخ وحضارة الأكراد في معرض للتصوير الفوتوغرافي بأربيل

كاميرات نادرة وصور لشخصيات مؤثرة وأخرى تاريخية ضمن معرض للتصوير الفوتوغرافي في أربيل، وأوضح تقرير بثته قناة "الغد" الإخبارية أن المعرض أُقيم قلعة المدينة التاريخية، ونظمته منظمة "كردستان فوتو" التي تهتم بفن التصوير الفوتوغرافي بإقليم كردستان العراق.



وأضاف التقرير، أن المعرض جذب المبتدئين والمحترفين والرواد كمشاركين بصور تحكي قصصا تتعلق بحضارة وتاريخ الأكراد في العراق، لافتا إلى أن المعرض مثّل مسرحًا لعرض تاريخ المدينة العريق، ودقق من صوره في توثيقه بلقطات تنتقل بالمشاهد لها إلى مراحل زمنية مختلفة ولأحداث زمنية شكّلت فارقًا في تطور المدينة.

