ضبط 27 مخالفة تموينية بمدينتي الضبعة والحمام في مطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، بالتنسيق مباحث التموين، اليوم الخميس، حملة موسعة على الأسواق والمحلات والمخابز بمدينتى الضبعة والحمام.



وقال السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إن الحملة أسفرت عن ضبط 27 مخالفة تموينية منها ضبط 54 كيلوجراما من الشاي مجهول المصدر، والدقيق المدعم، الذى تم تجميعه بغرض الاتجار بالسوق السوداء.



كما تم ضبط مخابز بلدية قامت بالتصرف في كميات الدقيق المسندة لها، وضبط 30 كيلوجراما لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 50 كجم دقيق خلال بيعه بأحد المحال التجارية، بالإضافة إلى تصرف عدد من المخابز البلدية في كميات الدقيق المصروف لها.