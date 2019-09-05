كوريا الجنوبية تتعادل وديًا مع جورجيا 2ـ2

تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب جورجيا بهدفين لكل منهما في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم بمدينة إسطنبول التركية، في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات أمم آسيا وأوروبا.



وتقدم المنتخب الجورجي عبر لاعبه جانو أنانديزي في الدقيقة 40، وسجل هوانج أوي جو لكوريا الجنوبية هدفين في الدقيقتين 48، و85، لكن المنتخب الجورجي أدرك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق جورجي كفيليتايا.



يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخب الكوري لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس الأمم الآسيوية، المقرر إقامتها بالصين عام 2023، وكأس العالم في عام 2022.



وفي المقابل، يخوض المنتخب الجورجي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، حيث يلعب في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات أيرلندا والدنمارك وسويسرا وجبل طارق، علما بأنه يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.