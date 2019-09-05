تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 336 شاحنة بضائع و104 سيارات، واستعداد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمانة" وعلى متنها 9 شاحنات و11 سيارة ومغادرة السفينة "Ocean galaxy"، وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا، والسفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 74 شاحنة و29 سيارة.



وأشار المركز في بيان، اليوم الخميس، إلى استقبال الميناء، أمس، السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 58 شاحنة و20 سيارة، بالإضافة إلى مغادرة السفينتين "أمانة والنوى إكسبريس" وعلى متنهما 77 شاحنة و41 سيارة.



وفيما يتعلق بميناء نويبع، لفت البيان إلى وصول وسفر السفينتين "كوين نفرتيتى وسينا"، وعلى متنهما 58 شاحنة و1 سيارة ووصول وسفر السفينتين "كوين نفرتيتى وسينا" بالأمس، وعلى متنهما 60 شاحنة و2 سيارة.