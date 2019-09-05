مستشارة ألمانيا تغادر إلى الصين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلادها اليوم الخميس متوجهة إلى الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.



ومن المتوقع أن تستهل المستشارة زيارتها بمباحثات صعبة تجريها في العاصمة الصينية بكين صباح غد الجمعة، حيث من المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، وستتناول الإفطار معه.



ثم تقام مراسم استقبال عسكرية للمستشارة الألمانية في قاعة الشعب الكبرى.



وستلتقي ميركل الرئيس الصيني شي جين بينج على مأدبة عشاء مساء غد (بالتوقيت المحلي).



ويخيم على الزيارة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، الأمريكية وكذلك الاضطرابات في هونج كونج.



وناشدت المعارضة ومنظمات حقوقية المستشارة الإعراب عن رأي واضح تجاه الاضطرابات في هونج كونج لدى زيارتها للصين.



ويشمل برنامج زيارة ميركل أيضا المشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بالشئون الاقتصادية الألمانية-الصينية، وكذلك الجلسة الختامية لمنتدى الحوار الألماني-الصيني.



ويرافق ميركل وفد اقتصادي كبير.



ومن المقرر أن تزور المستشارة العديد من الشركات في بكين ومدينة ووهان، المحطة الثانية لزيارتها، يوم السبت.



يذكر أن آخر زيارة قامت بها ميركل للصين كانت في مايو الماضي.