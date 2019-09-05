ختم ياباني يحدد هوية المتحرش

تعاني الكثير من النساء والفتيات من ظاهرة التحرش، وفي كثير من الأحيان لا يستطعن الكشف عن تعرضهن للتحرش لعدم توفر دليل مادي، وهو ما دفع شركة يابانية لابتكار وسيلة فعالة لمكافحة تلك الظاهرة، وبحسب تقرير بثته قناة الغد، فإن الابتكار الجديد عبارة عن ختم يظهر بالأشعة فوق البنفسجية.



وأوضح تقرير الغد، أن سلسلة مكتبات يابانية تصدر ختما لردع المضايقات الجنسية، والختم مصمم للتعرف على المتحرشين في الأماكن العامة، حيث إنه مزود بالأشعة فوق البنفسجية وسيساعد في تحديد هوية لكن الختم سيتمكن من تحديد هوية الجاني الذي لامس من يضعه.

