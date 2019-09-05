كارمن سليمان تُحيي حفلها بدمياط

تستعد المطربة الشابة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي كبير، مساء غد الجمعة في محافظة دمياط، على خشبة مسرح قصر الثقافة، وسط حضور كبير من متابعيها ومحبيها.



وكانت كارمن سليمان أعلنت عن إحياء حفل غنائى أيضا، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب تأكيدها، وتقدم من خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياتها.



"كارمن سليمان" مطربة شابة، قدمت، رغم صغر سنها، العديد من الأغاني، أشهرها: "حسيبك ربنا، ما هى سهلة، أناني، الدنيا دايرة عليك، أخباري، عظمة على عظمة"، بالإضافة إلى أغانى فيلم ديزني الكلاسيكي "موانا".