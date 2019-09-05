آية عبدالله: أعشق تامر حسني وأتمنى عمل دويتو معه

أعربت المطربة الشابة آية عبدالله، عن إعجابها الشديد بالمطرب تامر حسني، وكشفت أنها تتمنى عمل "دويتو معه".



وقالت آية، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها تعشق تامر حسني، ومن أكبر معجبيه.



وهنأته على احتفاله بمرور 15 عامًا على بداية غنائه، قائلة: "دائما متصدر الساحة الغنائية، وعقبال كل السنين الجاية بتنتصر بنجاحك".