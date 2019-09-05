إيرن تعلن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامها بالاتفاق النووى الإيرانى السبت

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم أن وكالة الطاقة الذرية للبلاد ستعلن في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزامها بالاتفاق النووي الإيراني، في خطوة وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«المهمة للغاية».



وذكرت شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية أن روحاني كان قد أكد أمس استمرار تهديد بلاده بتعجيل نشاطتها النووية واتخاذ مزيد من الخطوات التي تلغي التزامها بالاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى الدولية في عام 2015 في حال فشل أوروبا في إيجاد حل.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت- بشكل أحادي في مايو من العام الماضي- من الاتفاق النووي الإيراني الذي يقضي يتقويض نشاط إيران النووي في أغراض غير سلمية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.



وأحدثت هذه الخطوة مشكلة بين إيران والقوى الأخرى الأوروبية الموقعة على الاتفاق في الإيفاء ببنوده في ظل فرض واشنطن مزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران.