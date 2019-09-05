ضبط 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

شنت مديرية التموين في محافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد عاطف هيكل، والدكتور أشرف حجازي، مدير عام التفتيش على المجازر في مديرية الطب البيطري، حملة تفتيشية مكبرة على المصانع ومنافذ بيع اللحوم بمركز الزقازيق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 295 طبق لحوم مفرومة، زنة الطبق الواحد 500 جرام، مدون عليها اسم الشركة الوطنية لتصنيع المواد الغذائية "تحيا مصر".



وتم ضبط 25 طبق لحوم مُجمدة، زنة الواحد كيلو جرامًا، و458 طبق كبدة مجمدة شرائح، مدون عليها اسم الشركة الوطنية "تحيا مصر"، وكميات من الكبد والقوانص، جميعها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وبلغ إجمالي كمية اللحوم غير الصالحة التي ضبطتها الحملة، 600 كيلو جرام، تم إعدامها وفقا للشروط الصحية، تحت إشراف الحملة التموينية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.