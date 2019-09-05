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"تعليم الإسكندرية" تستقبل 1237 طالبًا بلجنة الدمج

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:01 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تابعت اللجنة المركزية في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، مقابلات قبول طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنظام الدمج في الإسكندرية، وذلك بقاعة المكتبة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ووصل عدد المتقدمين للتعليم الثانوي الفني "الصناعي والتجاري والزراعي" 1237 طالبًا.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، ببدء تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وتمام الانتهاء من تجهيزات المدارس من مرافق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي؛ حرصًا على سلامتهم.

وعلى جانب آخر، تابعت القوافل التعليمية عملها بجميع الإدارات، بناءً على تعليمات وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تجوب القوافل جميع الإدارات التعليمية؛ للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، ومعالجة جميع السلبيات.

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