المطران منير حنا: نرفض سيامة المرأة قسيسة.. لا نقبل نهائيًا بـ«زواج المثليين»

أكد المطران منير حنا، رئيس الطائفة الأسقفية أو «الإنجيليكانية» فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، عدم تبعية كنيسته للكنيسة الإنجيلية، رغم أن الأخيرة تقول إنها تضم ١٧ طائفة من ضمنها «الأسقفية»، كاشفًا عن مجموعة من الأدلة والشواهد التى تثبت ذلك، من بينها اعتراف الدولة بهم كطائفة مستقلة فى البروتوكولات والمخاطبات الرسمية كافة. وفرق المطران «حنا»، فى حواره مع «الدستور»، بين الكنيستين، من حيث السياقين التاريخى والعقائدى، متطرقًا فى الوقت ذاته إلى علاقة «الأسقفية» بالكنيسة الأرثوذكسية، التى وصفها بأنها «الكنيسة الأم فى مصر». وكشف عن موقف الكنيسة الأسقفية من عدة ملفات تهم أقباط مصر كافة، مثل توحيد الأعياد وزواج المثليين وقانون الأحوال الشخصية وتقنين الكنائس.



■ بداية.. ماذا عن الهيكل التنظيمى للكنيسة الأسقفية حول العالم؟

- ليس لدينا «بابا» فى الكنيسة الأسقفية كما فى الكاثوليكية والأرثوذكسية، فالكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا، وكل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية والروحية، ويعتبر رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية، هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين فى العالم.

ويبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون مسيحى منتشرين فى ١٦٤ دولة، لتكون ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد، بعد الكاثوليكية «١.٢ مليار»، والروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين اليونانيين والروس.

■ متى أصبحت مطرانًا للكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى؟

- نشأت فى عائلة أرثوذكسية مستنيرة، وكنا جميعًا منفتحين على باقى الطوائف المسيحية، ونتردد على الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية فى «شبين الكوم»، وقساوسة الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» يترددون على منزلنا بانتظام.

وعندما خدمت فى مستشفى «هرمل» التذكارى، وكان عمرى ٢٩ عامًا، بدأت التعرف على الكنيسة الأسقفية، وأكثر ما جذبنى إليها هو إيمانها بخدمة المجتمع والاهتمام بالمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم الدينى والطائفى، فضلًا عن كونها الكنيسة الوحيدة التى تمزج التقليد بالإصلاح، فهى كنيسة تقليدية ومصلحة فى الوقت ذاته، وكأن الاثنين وجهان لعملة واحدة.

وبناءً عليه تحولت إلى «الأسقفية»، وظلت عائلتى على انتمائها للكنيسة الأرثوذكسية، حتى انتخابى أسقفًا لإيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى بالكنيسة الأسقفية، فى عام ٢٠٠٠، وهى واحدة من ضمن ٤ إيبارشيات تابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط للكنيسة، ثم انتخبت مرتين مطرانًا رئيسًا لهذا الإقليم، خلال الفترة من ٢٠٠٧ لـ٢٠١٧، وصولًا لرئاسة رابطة الكنائس الأسقفية فى جنوب الكرة الأرضية مؤخرًا.

■ كيف دخلت وانتشرت الكنيسة الأسقفية فى مصر؟

- دخلت الكنيسة الأسقفية مصر فى مطلع القرن التاسع عشر، عن طريق التجار الإنجليز المسيحيين المنتمين للطائفة «الإنجيليكانية»، وكانوا يترددون على الإسكندرية، وذلك باتفاق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفى عام ١٨٣٩ أهدى الوالى محمد على باشا قطعة أرض للجالية الإنجليزية لإقامة أول كنيسة أسقفية فى مصر، بميدان «المنشية» فى الإسكندرية، التى سميت فيما بعد «كنيسة القديس مرقس».

وفى عام ١٩٤٢، أنشأت الكنيسة الأسقفية للكنيسة الأرثوذكسية «كلية لاهوت» فى مقر «البطرخانة» القديم فى «كلوت بك»، درس فيها أساتذة إنجليز لمدة ٥ أعوام، ثم أخذ المهمة منهم من درسوا وتخرجوا على يد هؤلاء الأساتذة، وعلى رأسهم البابا كيرلس الرابع، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الملقب بـ«أبو الإصلاح»، الذى استلهم من الكنيسة الأسقفية ضرورة الاهتمام بالتعليم، ويذكر له التاريخ أنه أول بطريرك أرثوذكسى يفتح باب تعليم البنات، وأول من أنشأ مدارس تابعة للكنيسة، وأول من استورد مطبعة لطبع الكتب، واستقبلها هو والشمامسة بـ«زفة كنسية»، لتقديره الشديد الثقافة والتعليم.

ونحن ككنيسة أسقفية نعتبر الكنيسة الأرثوذكسية هى الكنيسة الأم فى مصر، ونموها وتوسعها بشكل مستمر هو أمر يفرح قلوبنا.

■ هل سبقت الكنيسة الأسقفية نظيرتها الإنجيلية فى دخول مصر أم لحقت بها؟

- الكنيسة الأسقفية دخلت إلى مصر قبل الكنيسة الإنجيلية. فالطائفة الإنجيلية تشكلت فى عام ١٩٠٢، وكانت تشمل حينها الكنيسة الإنجيلية المشيخية والرسالة الهولندية، ثم لحقت بهما طوائف إنجيلية أخرى، ولم تكن الكنيسة الأسقفية أبدًا تابعة للطائفة الإنجيلية، وبقينا مستقلين عنها إلى يومنا هذا.

■ ما طبيعة وأسباب الخلاف بين الكنيستين إذن؟

- الخلاف بين الكنيستين هو خلاف على «التبعية». فـ«الإنجيلية» تصر على أننا تابعون لها، وهو الأمر الذى نرفضه تمامًا، فكيف تكون الكنيسة الأسقفية تابعة لـ«الإنجيلية» وهى جزء من ٨٥ مليون أسقفى يعتبرون جميعًا أن أباهم الروحى هو رئيس أساقفة «كانتربرى»؟. وأرى أن «اللبس» فى الدوائر الرسمية بين الكنيستين جاء من التشابه اللفظى، فنحن الكنيسة «الإنجيليكانية» وهم «الإنجيلية».

■ لكن الخلاف بينكما وصل إلى القضاء.. كيف حدث ذلك؟

- الخلاف القضائى بين الكنيستين جاء بسبب كنيسة «جميع القديسين» بالإسماعيلية تحديدًا، التى أعطتها الدولة خطأ إلى الطائفة الإنجيلية بعد حرب ١٩٧٣، وعندما طالبنا باسترجاعها إلى حوزتنا رفضت «الإنجيلية» بحجة أننا تابعون لها، فما كان منا إلا أن لجأنا إلى القضاء ليفصل بيننا.

وأتذكر أنه فى عام ١٩٨٠، انتزعت مدرسة من حوزة الكنيسة الأسقفية، فلجأنا للقضاء لاستردادها، وكان محامينا فى هذه القضية إنجيليًا، وقدم من ضمن أوراقها مستندًا يدعى أن «الأسقفية» تابعة لـ«الإنجيلية»، لكن هيئة قضايا الدولة رفضته، وجاء فى حكم القاضى أن «ترد المدرسة إلى الكنيسة الأسقفية، بالاستناد إلى الدستور المصرى العظيم، الذى يحمى الملكية الخاصة إن كانت وطنية أو أجنبية».

■ ما الفارق بين الكنيستين تاريخيًا وعقائديًا؟

- الكنيسة «الإنجيليكانية» أو «الأسقفية» نشأت فى إنجلترا، وكانت جزءًا من الكنيسة الكاثوليكية التى يرأسها «بابا روما»، وعندما ظهرت حركات الإصلاح فى القرون الوسطى بأوروبا تبنت الكنيسة الإنجيليكانية تعاليم وأفكار الإصلاح وانفصلت عن «الكاثوليكية»، وبالتالى احتفظت بكونها كنيسة تقليدية، لكنها فى ذات الوقت اعتبرت نفسها كنيسة مُصلحة ومجددة.

أما «الإنجيلية» فهى كنيسة مصلحة وليست تقليدية. فمثلًا نحن نؤمن بـ«الأسرار المقدسة» جميعها ونمارسها فى طقوسنا وصلواتنا، مثل «التناول» و«المعمودية» و«مسحة المرضى» و«الرشم بزيت الميرون» الذى نطلق عليه «التثبيت»، وإن كنا نضع «التناول» و«المعمودية» فى مرتبة أعلى بصفتيهما سرّين أوصى بهما السيد المسيح شخصيًا، كما أن لدينا أساقفة وكهنة يرتدون الزى الكهنوتى للكنيسة الكاثوليكية، وكلها أمور لا توجد فى الكنيسة الإنجيلية.

ونحن بجذورنا الكاثوليكية الغربية، نعتبر كنيستنا كنيسة كاثوليكية بمعنى أنها جامعة. فكلمة «كاثوليك» ليست معناها «روما» لكن معناها باللاتينى «جامعة».

■ كيف تنظر إلى تصريحات قيادات الكنيسة الإنجيلية فى مصر بأن كنيستهم تضم ١٧ طائفة من ضمنها «الأسقفية»؟

- أعود لأؤكد أننا كنيسة مستقلة غير تابعة لأى كنيسة أخرى، وهذا يتضح جليًا فى تعامل الدولة معنا، فى كل البروتوكولات الرسمية، مثل التهنئة فى الأعياد والدعوة لحضور المؤتمرات، كما أننا ممثلون بـ«مقعد مستقل» فى «مجلس كنائس مصر». وأشهد للموقف التاريخى الذى وقفه البابا شنودة الثالث، والأنبا بيشوى مطران دمياط الراحل، حينما اعترضت الكنيسة الإنجيلية فى عام ٢٠١٣، على عضويتنا بمقعد مستقل فى «مجلس كنائس مصر»، فحذرا من أن «انسحاب الكنيسة الأسقفية من المجلس سيتبعه انسحاب الكنيسة الأرثوذكسية»، كما أن وزارة العدل طلبت فتوى قداسة البابا شنودة الثالث فى مسألة تبعيتنا لـ«الإنجيلية»، فقال بوضوح: «الكنيستان مستقلتان ولا تتبع أى منهما الأخرى».

■ ماذا عن علاقتكم بالكنيسة الأرثوذكسية والبابا تواضروس الثانى؟

- علاقتنا بالكنيسة الأرثوذكسية علاقة طيبة تمتد لعقود طويلة، فمنذ أن دخلت الكنيسة الأسقفية إلى مصر، وهناك تواصل وحب واتفاق بين رئيس أساقفة «كانتربرى» وبطريرك الإسكندرية، ومنذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وحتى الآن فى عهد البابا تواضروس الثانى، يقضى قساوسة الكنيسة الأسقفية خلوتهم السنوية فى المقر البابوى بدير الأنبا بيشوى العامر فى وادى النطرون.

■ تثار العديد من القضايا المسيحية الجدلية من بينها سيامة المرأة قسيسة.. ما موقفكم من ذلك؟

- على الرغم من تقديرنا الكامل لدور المرأة فى الخدمة، نعترض على سيامة المرأة قسيسة فى إيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، التابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط للكنيسة الأسقفية، طالما أن باقى الكنائس فى إقليمنا ما زالت ترفضه، لأننا قبل كل شىء نسعى دائمًا إلى وحدة الكنائس وإزالة ما يفرق بينها.

■ ماذا عن اعتراف الكنيسة الأسقفية الأمريكية بـ«زواج المثليين»؟

- نحن نرفض هذا تمامًا لتعارضه مع تعاليم الكتاب المقدس والسيد المسيح، ومجلس كنائس جنوب الكرة الأرضية الذى أترأسه، أصدر بيانًا تم نشره فى جميع الصحف، عام ٢٠١٦، رفضنا فيه رفضًا قاطعًا «زواج المثليين» فى الكنائس الأسقفية، وهو ما حظى بترحيب الجميع بما فيها الأزهر.

■.. وبالنسبة لمسألة «توحيد الأعياد» بين الطوائف المسيحية؟

- «توحيد الأعياد» أمر جيد تؤيده الكنيسة الأسقفية وترحب جدًا به، وهى تحتفل بـ«عيد الميلاد» مع الغرب فى ٢٥ ديسمبر، وتحتفل بـ«عيد القيامة» مع الكنيسة الأرثوذكسية فى الشرق.

وأشير فى هذه المسألة إلى أهمية «مجلس كنائس مصر» فى التقريب بين الطوائف فى الملفات كافة، فالمجلس له دور كبير فى تحقيق التقارب، رغم أنه من الضرورى الأخذ فى الاعتبار كون التباعد قد بدأ منذ قرون طويلة، واحتياجه إلى وقت طويل لإذابته. فالانشقاق الأول فى الكنيسة حدث سنة ٤٥١ ميلادية فى «مجمع خلقيدونية»، أى منذ أكثر من ١٥٠٠ عام، لذا لا بد أن نعطى وقتًا للمجلس ولا نتوقع نتائج سريعة.

■ هل سيكون لكم باب منفصل فى القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط؟

- ليس لنا باب منفصل فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولدينا قانون كنسى ينظم إجراءات الزواج والطلاق فى إقليم القدس والشرق الأوسط الذى يضم ٢٢ دولة، ونحن فى ذلك مثلنا مثل الروم الأرثوذكس، فهم لديهم قانون كنسى يشملهم جميعًا فى مصر والخارج.

والدولة ممثلة فى وزارة العدل أعطتنا رسميًا الحق فى إبرام عقود الزواج، وفى حالة حصول أحد الطرفين على حكم قضائى بالطلاق، تمنح الكنيسة حق الزواج الثانى للطرف المعتدى عليه، مع العلم بأن حالات الطلاق فى الكنيسة الأسقفية نادرة جدًا، فى ظل مجموعة من البرامج المختصة بالإعداد للزواج وتأهيل حديثى الارتباط.

■ ما موقفكم بالنسبة لتقنين أوضاع الكنائس؟

- قدمنا طلبات لتقنين أوضاع ٧ كنائس و٨ بيوت خدمة، حتى الآن لم ينظر لهذه الطلبات. وبصفة عامة لدينا ٢٩ كنيسة داخل مصر، و١٤١ فى إثيوبيا، و٦ فى شمال إفريقيا.

ويبلغ عدد الأسقفيين فى مصر ٤٠ ألف مصرى وأجنبى تتمركز غالبيتهم فى القاهرة، ولا تملك الكنيسة الأسقفية فى مصر أديرة ولا نظام رهبنة، لكن توجد لديها أديرة ورهبان فى الخارج.

