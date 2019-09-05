السبت.. "الأراجوز وخيال الظل" بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساء السبت الموافق 7 سبتمبر الجاري، عرضًا للأراجوز وخيال الظل.



يذكر أن العرض من تقديم فرقة "ومضة" لخيال الظل والأراجوز المصري، بطولة كل من علي أبو زيد، مصطفى الصباغ، محمود السيد، صابر شيكو، من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت.



ومن المقرر أن يصاحب العرض ورشة لعمل عروسة خيال الظل.