دياب: قطعت إجازة زواجى بعد 48 ساعة من الزفاف لاستكمال مشاهد «بحر»

حقق المطرب والممثل «دياب» نجاحات على عدة مستويات وفى مدة قصيرة، خلال مشواره فى مجالى الغناء والتمثيل، وترك بصمة حقيقية لدى مستمعيه ومشاهديه، خاصة خلال مشاركاته الدرامية فى مسلسلات «كلبش» و«أيوب» و«أبوجبل»، ليتوج تلك التجربة بعمله الجديد «بحر» الذى بدأ عرضه منذ أيام. وفى حوار مع «الدستور» يكشف «دياب» كواليس تحضيراته لشخصيته الصعيدية «ربيع الضو» فى مسلسله «بحر» والصعوبات التى واجهته، مشيرًا إلى أنه كان «عريسًا جديدًا» أثناء تصوير العمل، واضطر لقطع إجازته بعد يومين فقط لاستكمال مشاهده.



■ ما السر وراء حماسك لخوض تجارب درامية طويلة؟

- فكرة المسلسلات الدرامية الطويلة، التى تمتد حلقاتها لنحو ٦٠ أو ٤٥ حلقة، أمر مجهد جدًا، وهناك فنانون لا يرغبون فى تقديم هذه التجربة، ومنهم من قدمها ورفض تكرارها مرة أخرى، وأنا سبق وقدمت هذه التجربة مرتين، وفى كل مرة كنت مستمتعًا بتفاصيل العمل رغم حالة الإجهاد، وفى النهاية النجاح الذى يحققه العمل يهون أى تعب بدنى أو إجهاد وغيره، والتجربتان اللتان قدمتهما «ساحرة الجنوب» و«الأب الروحى» حققتا نجاحًا كبيرًا، وتجربتى الجديدة فى «بحر» مختلفة، حيث يتضمن المسلسل تفاصيل مثيرة منحتنى الشغف للمشاركة فى العمل، كما أننى أعتز بتجاربى الرمضانية مثل «كلبش» و«أيوب» و«ضد مجهول» و«أبوجبل».

■ ماذا عن كواليس تحضيراتك للشخصية الصعيدية «ربيع الضو» فى المسلسل؟

- شخصية «ربيع الضو» مركبة ومرهقة جدًا فى تحضيراتها بالنسبة لى، لأنك عندما تشاهد بداية ظهورها وتحديدًا من الحلقة الثانية، ستجدها شخصية مثيرة مليئة بالانفعالات، قد تكون معقدة أحيانًا، وهى دائمًا فى صراعات مع «بحر»، الذى يجسد دوره الفنان ماجد المصرى.

التحضير للشخصية الصعيدية مثله مثل أى تحضير لشخصية عادية، ولكن كنت أعتمد على توحيد طريقة النطق، لأن الصعيد بحره واسع وكل بلد وله نطق وطريقة معينة، بجانب أن كاتب العمل السيناريست أحمد عبدالفتاح لم يترك لى أمرًا معقدًا فى تفاصيل الشخصية وفى السيناريو، إضافة إلى وجود مخرج جيد جدًا، أعتز به على المستوى الإنسانى والشخصى وهو أحمد صالح.

كما أننى استعنت بأصدقائى وجيرانى «الصعايدة» فى مسألة اللهجة، حيث نشأت فى «إمبابة»، ولدينا عمارات جميع سكانها من أهل الجنوب.

■ هل كانت لك إضافات على الشخصية؟

- اعتدت فى أى عمل على تقديم إضافتى الشخصية من خلال الأداء فقط، وفى مسلسل «بحر» سيجد أهل الصعيد أن «ربيع الضو» قريب جدًا من نماذج حقيقية فى حياتهم اليومية، ولذلك تنجح الدراما الصعيدية فى الشارع المصرى على مر العصور، لأنها قريبة من الواقع الحقيقى لأهل الجنوب، فالناس تحب هذا النموذج الملىء بالكرم والشهامة، لذلك أشعر بأننى أنجزت فى تلك النقطة، وهى الحفاظ على «هيبة» الشخصية الصعيدية.

■ ما الصعوبات التى واجهتها؟

- «بحر» من أكثر المسلسلات التى أُجهدت بها، بسبب عدد المشاهد الكبير، وانتقلنا بين أكثر من «لوكيشن تصوير» داخل القاهرة، لأن غالبية المشاهد كانت «خارجى»، ولكن كان معنا مخرج محترف وشركة إنتاج لديها احترافية كبيرة وهى «سينرجى»، وهو ما سهل لنا الكثير.

وصورنا المسلسل وكنت «عريسًا جديدًا»، وكانت عندى مشاهد مهمة، فقطعت إجازة زواجى بعد ٤٨ ساعة فقط، إضافة إلى أن أغلب المشاهد تم تصويرها فى فصل الصيف، فى حين أننى كنت أرتدى ملابس شتوية لظروف أجواء المسلسل، واستغرق التصوير أكثر من ٦ أشهر.

■ هل قصدت الابتعاد عن أدوار الشر بأدائك دورًا كوميديًا بـ«أبو جبل»؟

- لم يكن مقصودًا، أو بمعنى أدق أنا لا أحسبها كذلك، ولا أضع خططًا كثيرة فى مشوارى، وأتركها لله، وأختار العمل الأفضل الذى يعرض على.فى العام الماضى عُرضت على المشاركة فى «أبوجبل» وجسدت دور «سعد»، أحد أشقاء بطل العمل مصطفى شعبان، وكان شخصًا ضعيف الشخصية اختلف مع شقيقه، لكنه «كان يحب أخاه ورجعا لبعضهما فى النهاية»، كما أن أحداث العمل فرضت على الشخصية طابعًا مرحًا، لكنها لا يمكن أن تصنف «كوميدية»، لأنها كانت تعتمد على خفة الظل وليس إطلاق «الإيفيهات».

■ تعاونت لعامين على التوالى مع مصطفى شعبان.. أكان هذا صدفة أم اتفاقًا؟

- لم تكن هناك اتفاقات بيننا تمامًا على تقديم عمل آخر بعد مسلسل «أيوب»، وأنا كنت آخر ممثل تم ترشيحه لـ«أبوجبل»، وبعد انتهاء تصوير وعرض العمل لم نعقد أى اتفاق على التعاون مجددًا.

■ من أكثر الممثلين المقربين لك فى الوسط الفنى؟

- تجمعنى صداقات بعدد كبير، ولا يوجد بينى وبين أحد أى عداوات أو خلافات، لكن أمير كرارة ومصطفى شعبان أخواى بشكل حقيقى، وأعتبر نفسى محظوطًا جدًا بالأعمال التى قدمتها معهما، وأنا تعاونت مع أشخاص محترمين ومحبين لزملائهم.

■ لماذا تتجاهل السينما؟

- منذ بداية مشوارى فى الغناء تلقيت عروضًا للمشاركة فى نحو ٢٠ عملًا سينمائيًا، ولكن طبيعة الأدوار اللى تم عرضها على لا تناسبنى تمامًا، لأننى أطمح فى دور مؤثر مع الجمهور حتى لو كانت مساحته صغيرة، حتى لو مشهدًا أو اثنين، وسر ذلك الحذر أننى شاركت منذ سنوات فى تجربة سينمائية ولم أوفَّق، ولا أريد تكرار هذا الخطأ مرة أخرى.

■ هل انشغالك الفترة الأخيرة فى الدراما بسبب تراجعك فى الغناء؟

- الظروف هى التى أجبرتنى على الانشغال بالدراما، والحمد لله هى ظروف إيجابية وجيدة، ولولا أننى نجحت بعد توفيق الله مع الجمهور ما كنت استمررت فيها.

وأنا لم أبتعد عن الغناء، لكنى أتمهل لتقديم فكرة جيدة تعيش مع الجمهور، خاصة أن آخر عمل غنائى قدمته كان «ديو» مع تامر حسنى ومصطفى حجاج وأحمد شيبة بعنوان «١٠٠وش»، وواجهت عدة مشكلات خلال الفترة الأخيرة مع شركة الإنتاج التى كانت تنتج لى، وهى «فرى ميوزك» المملوكة للأستاذ نصر محروس، والحمدلله المشكلات كلها تم حلها وانتهت بالانفصال.

■ ما خطتك بعد انفصالك عن نصر محروس؟

- تلقيت عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، من أكثر من شركة إنتاج موسيقية، ولكن فضلت أن أنتج لنفسى مستقبلًا، لأنى أحب أن أنفذ الأفكار التى تناسبنى أكثر، وخصوصًا أننى لن أقدم ألبومًا غنائيًا كاملًا الفترة المقبلة، وسأكتفى بالأغنية «السنجل» فقط.

■ كيف تنظر إلى الجدل الدائر بخصوص أغانى المهرجانات وحفلات محمد رمضان؟

- لا أريد أن أتحدث عن أزمة أغانى المهرجانات، لكننى أريد أن أقول شيئًا لمنتقدى أغانى محمد رمضان، وهو أنه إذا كانت أغانى محمد رمضان لا تعجبكم فلا تسمعوها، واتركوا آراءكم لأنفسكم، و«رمضان مش بيروح يخبط على الناس فى بيوتها علشان تتفرج عليه».

كما أن محمد رمضان يجتهد ويقدم أفكارًا مختلفة و«مزيكا بترقص» وتعجبنى، وآخر أغينة قدمها حققت نسب مشاهدة عالية، كما أن القناة الرسمية له حققت فى وقت قصير مليارى مشاهدة، ولا يوجد مطرب فى الوطن العربى كله يحقق هذه المشاهدات.

