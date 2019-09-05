إطلاق أكبر سلسلة علاج بالأشعة التداخلية فى مصر والشرق الأوسط

أطلق الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الأشعة التداخلية في قصر العيني، والدكتور "محمد حامد"، أستاذ الأشعة التداخلية في قصر العيني، المؤتمر الأول من نوعه للإعلان عن أول مركز معتمد للأشعة التداخلية.



وأبدى الدكتور محمد مصطفى، ترحيبه بالتعاون مع القطاع الحكومي والمدني، بحيث تقدم هذه الخدمة بنفس الجودة لكل الطبقات المجتمعية، مؤكدًا أن ترحيبهم بالتعاون، هو خطة مستقبلية لديهم، هدفها عدم الانفصال عن المجتمع، والشراكة الأساسية مع الجزء الأجنبي، إضافة إلى أن هدف تقديم تلك الخدمة للمجتمع المصري بأكمله.



كشف "مصطفى" عن أن معاييرهم لاختيار الأطباء، كانت مبنية في المقام الأول على ممارسة المهنة بأمانة، ومراعاة المعايير الأخلاقية للمهنة، بالإضافة إلى الكفاءة.



وقال الدكتور محمد مصطفى، إنهم كانوا حريصين أن يكون المركز مصريًا 100%؛ حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرار منفردين لصالح المريض المصري؛ لأن إدخال أى جزء غير مصري قد يكون في الناحية المالية أكثر من الناحية العلمية.



وأوضح "مصطفى" أنهم سيقدمون تقنية طبية غير موجودة في الشرق الأوسط لعلاج الآلام قريبًا، وأنه سوف يتم استقدام خبير أجنبي؛ لتقديم الخدمة أولًا على مستوى عالٍ من الجودة، وبعد ذلك يقدمها الأطباء المصريون بعد تعلمهم وتمكنهم منها بنفس المستوى؛ معللا: "حتى نكون واثقين تمامًا من أن الخدمة سوف تُقدّم بشكل صحيح، لأننا من المستحيل أن نتعامل مع المريض بفكرة التجربة؛ لأن عامل الأمان للمريض هو رقم 1 لدينا".