مناقشة الاستعدادات لإقامة البطولات والمسابقات الرياضية فى بنى سويف

ناقش محافظ بني سويف، اليوم الخميس، خطة قطاع الشباب والرياضة التي تتضمن الاستعداد لإقامة البطولات والمسابقات الرياضية، وجدول الأنشطة الصيفية المتنوعة سواء الرياضة أو الثقافية أوالفنية.



تأتي الاستعدادات ضمن خطة المحافظة لتنمية المواهب من أبناء بني سويف ورفع الوعي والانتماء للوطن لدى الشباب والطلائع، في إطار خطة ورؤية الدولة 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة.



وأطلع أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف، المحافظ على تفاصيل وأجندة عمل القطاع في الفترة القادمة، والتي تتضمن الاستعداد لإقامة النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب 2019- 2020، والبدء في التصفيات على مستوى مراكز الشباب.



كما ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة خطة الإعداد للدورات التأهيلية لشباب الفرق الكشفية، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في بناء الشخصية لدى الشباب، وتقديم كافة أوجه الدعم لتكون المحافظة رائدة في النشاط الكشفي في مختلف أنواعه.



ووجه المحافظ، وكيل الوزارة، بإعداد خطة تنفيذية مفصلة لتفعيل دور مراكز الشباب في القرى لدعم الشباب القروي في مختلف المجالات، والمكتبات الفرعية بالكتب والأجهزة لتفعيل دورها الثقافي والمعرفي، وتنفيذ مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وغيرها لتحصل القرى على اهتمام ممثل كما هو الحال في المدن.