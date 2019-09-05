داعية: هذه شروط قبول الأعمال الصالحة

قال السعيد مسعد، داعية إسلامي، إن هناك شروطًا لقبول الأعمال الصالحة.



وأضاف خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية DMC، أن من شروط قبول الأعمال الصالحة هي أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى، وأن يكون العمل الصالح فيه اتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.



وأوضح أن هناك وسائل مبتكرة لعمل الخير حتى يصل إلى المجتمع.

