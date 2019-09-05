"الناشرين المصريين" يخاطب معرض جدة لاستخراج التأشيرات قبل 30 أكتوبر

خاطب اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، اللجنة المنظمة لمعرض جدة الدولي للكتاب، وذلك لمراعاة استخراج التأشيرات للناشرين قبل يوم 30 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم تقديمها للجهات المعنية بمصر لاستخراج التأشيرات قبل سفرهم للمعارض الأخرى.



وأوضح الاتحاد في مستند نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه جار التنسيق مع باقي المعارض وسفارات الدول للتيسير على الناشرين.



ويأتي ذلك في إطار قرب موسم المعارض الخارجية، وحرصا على استخراج تأشيرات دخول الناشرين المصريين للمعارض في توقيتاتها المحددة.