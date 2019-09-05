سر إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجى فى الكويت

كشفت مصادر أمنية كويتية، عن أن إيقاف رئيس الجهاز الأمني الخارجي بالكويت، لتستره على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرًا.



وقالت المصادر، إن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد بتوظيفهم في شركات، حسبما أفادت صحيفة "قبس" الكويتية.



وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز الأمني الكويتي الموقوف عن العمل حاليًا كان مكلفًا بمتابعة هؤلاء المواطنين المشتبه بهم وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، مشيرة إلى أنه سيجري تشكيل لجنة تحقيق قريبًا، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير.