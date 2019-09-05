إزالة 81 مخالفة على المجاري المائية في المحافظات

واصلت الإدارات المركزية للري في المحافظات، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع قوات الأمن، والجهات الحكومية المعنية، في إطار الحملة القومية؛ لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.



ونفذ قطاع الري، اليوم الخميس، 81 قرار إزالة للتعديات والمخالفات، منها 20 قرار إزالة على ترعة الخضراوية بهندسة قبلي زفتى في الغربية، وتنفيذ إزالة 36 قرار إلقاء مخلفات قمامة بمركزي أشمون والسادات في المنوفية، و7 قرارات إزالة بهندسة المنصورة، و٦ قرارات في عزبة خلف القصير مركز القوصية، وتنفيذ 12 قرار إزالة بهندسة ري الدلنجات في البحيرة.



وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية لـ"الدستور"، إنه تم وضع خطة؛ لإزالة التعديات والمخالفات الخاصة بالردم وإلقاء القمامة، وتطهير كافة المجارى المائية؛ لحل أي أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.