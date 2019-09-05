داعية يطالب بالإنفاق.. ويؤكد: النبى كان دائم العطاء

ذكر رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي الآية القرانية (267) من سورة البقرة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ».



واستشهد «عبدالمعز» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية DMC، برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير أسوة لنا، قائلًا: «إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم العطاء والسخاء والجود، حيث قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، إنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة».



وأوضح أن المؤمن دائم الإنفاق، متابعا: "أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا»، وأشار إلى أن منع الموجود هو سوء ظن بالمعبود، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى سيخلف على عباده المؤمنين.







