القبض على مصريين في الكويت لعلاقتهم بـ"خلية الإخوان"

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على عدد من المقيمين المصريين على علاقة بـ"خلية الإخوان"، ومطلوبين للسلطات المصرية، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.



ونشرت "الراي" أن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلمهم.



وقالت مصادر لـ"الراي" إن عناصر الخلية، جددوا الاعتراف بأن مجموعة من المصريين دخلت الكويت بجوازات مزورة، تم إعدادها في الدول التي قدموا منها، ومن خلال قيادات إخوانية في الخارج، كما أدلوا بأسماء جديدة داخل مصر، ساهمت في عملية تلقي التمويلات المالية، وتحويلها لعناصر أخرى.



وأشارت إلى ورود أسماء في اعترافات عناصر الخلية، كانت تقيم في الكويت لكنها غادرت إلى عواصم أخرى، وتعمل السلطات المعنية حاليًا على مخاطبة دول عدة، من خلال الاتفاقيات المشتركة أو النشرة الحمراء (الإنتربول)؛ للمساعدة في توقيف هذه العناصر، وتسليمها للسلطات المصرية على غرار ما فعلته الكويت.



وأضافت المصادر، أنه يتم إطلاع الجانب الكويتي أولًا بأول على تفاصيل التحقيقات، وفي ضوء الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين البلدين.