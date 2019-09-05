"أخلاقي وسلوكي".. ورشة حكي بثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع بورسعيد، حيث عقد بيت ثقافة المنتزة ببورفؤاد بالتعاون مع جمعية حق أولادنا لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ورشة فنية لتلوين أعلام الدول الأفريقية نفذتها منة الله نصر، كما أقيمت ورشة حكى عن أفريقيا قامت فاطمة هدية بشرحها بشكل مبسط لأبناء الجمعية.



وأعدت مكتبة طفل نادى القوات المسلحة ورشة لعمل مجلة "ربع ساعة" بعنوان "الغذاء الصحى للأطفال وأهم أنواعه" نفذتها سمر سمير، وأقيمت ورشة حكى بعنوان "أخلاقى وسلوكى"، كذلك نفذت مكتبة طفل الأمل ورشة حكى للأطفال لكتاب "الرسول والشباب" تأليف الدكتور أحمد شلبي الصادر ضمن سلسلة المكتبة الإسلامية المصورة لكل الأعمار نفذتها أمل رزق.