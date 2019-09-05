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مصر

"الهيموفيليا" يصيب الأطفال منذ الولادة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:51 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قالت الدكتورة سونيا حبيب، سكرتير عام جمعية أصدقاء مرضي النزف وأستاذ أمراض الدم، أن مرض الهيموفيليا يُعد من أمراض الدم الوراثية التي تنتقل عن طريق الجينات الموروثة، وهو مرض مزمن يصاحب المريض طوال حياته، وتكمن صعوبته في مصاحبة الطفل منذ ولادته وحتى نهاية عمره، لذا يتطلب رعاية خاصة لا يتقنها الكثير، حيث إن أي إهمال في العلاج أو تأخر في تلقي الجرعات المناسبة من العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة تصل إلى عمليات جراحية خطيرة، أو الإعاقة، وفي حالات أخرى تصل للوفاة.

وعن طبيعة مريض "هيموفيليا"، قالت الدكتورة عزة طنطاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بجامعة عين شمس، إن المرض يؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والمعنوية والمادية للمصابين به، حيث إن مريض الهيموفيليا يقضى معظم حياته مترددًا على المستشفيات بسبب النزيف المتكرر الذي يحدث بسبب أقل مجهود، ولفتت طنطاوى إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتطوير المنظومة الطبية المصرية، والارتقاء بها بشكل كبير، وهو ما يحتاج لتضافر كل الجهود، سواء من منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص يدًا بيد مع الحكومة لتحقيق منظومة طبية تتماشى مع المعايير الحديثة للمنظومة الصحية عالميًا.

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