شاهد.. زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في حفل زفاف

نشر محمد محمود عبد العزيز، ابن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته جيجي زويد وشقيقه كريم محمود عبد العزيز.



وكتب محمد محمود عبد العزيز: "مع أخي ووالدتي والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك".



وانهالت تعليقات الجمهور، حيث أبدى البعض إعجابهم بالسيدة جيجي زويد وتمنوا لها دوام البركة والسعادة ومنهم ترحم على الفنان الراحل محمود عبد العزيز.



يذكر أن السيدة "جيجي زويد" هي الزوجة الثانية للفنان الراحل محمود عبد العزيز وهي والدة أبناءه محمد وكريم عبد العزيز.



