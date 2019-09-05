السودان يعتمد الحكومة الانتقالية الجديدة

اعتمد المجلس السيادي السوداني 19 وزيرًا، فيما أجل تسمية وزير الثروة الحيوانية، حسبما أفادت شبكة "العربية. نت" في نبأ عاجل لها.



وأشارت "العربية. نت" إلى أن رئيس وزراء السودان من المقرر أن يكشف عن تفاصيل إعلان الحكومة الجديدة في مؤتمر صحفي خلال ساعات قليلة.



ويترقب الشارع السوداني الإعلان عن التشكيلة الرسمية للحكومة الانتقالية برئاسة الاقتصادي عبدالله حمدوك.



وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير شريك العسكريين في الفترة الانتقالية، إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية يأتي بعد أن اكتملت المشاورات حول القوائم الوزارية.



ونقلت صحيفة سودان تربيون عن القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين، مساء الأربعاء، قوله: "إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيعلن حكومته الخميس خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء"، مضيفًا أن رئيس الوزراء اجتمع مع المجلس السيادي لاعتماد الترشيحات الوزارية بصورتها النهائية.