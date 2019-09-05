بوتين: قادرون على حماية سفننا فى مضيق هرمز بالخليج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تستطيع الدفاع عن سفنها بالوسائل العسكرية في مضيق هرمز بالخليج العربي، معربًا عن اهتمام بلاده بتسوية الوضع في هذه المنطقة وتأمين الملاحة فيها.



وقال "بوتين" خلال أعمال منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس: "بالنسبة لروسيا لا يوجد أي عائق أو مشكلة في حماية سفنها بالوسائل العسكرية في مضيق هرمز، فنحن نستطيع القيام بذلك".



وأضاف، أنه نظرًا إلى تطور القوات المسلحة والبحرية الروسية عسكريًا وتقنيًا، فإن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا، مشيرًا إلى أن الأمر المهم هو أن تكون هذه الإجراءات فعالة وتؤدي إلى تسوية ورفع مستوى الأمن في المنطقة، وخاصة في مضيق هرمز.



وعلى صعيد آخر، قال بوتين: "إن العقوبات الأمريكية لن تمنع روسيا من إنتاج الطائرة الروسية من نوع (إم إس-21).. لقد ظهرت عندنا طائرة متوسطة المدى جيدة جدًا وتنافسية وهي طائرة (إم إس-21)، وهي تعد اليوم منافسًا واضحًا لطائرة (بوينج - 737)، حيث إن الولايات المتحدة أدرجت عددًا من المواد الضرورية؛ لإنتاج جناح هذه الطائرة في قائمة العقوبات، لكن هذا لن يمنعنا من إنتاجها بأنفسنا".



وأشار "بوتين" إلى أن بلاده كانت مستعدة لشراء هذه المواد الأمريكية الصنع، مثلما تشتري الولايات المتحدة التيتانيوم الروسي لاستخدامه في إنتاج طائرات بوينج، معربًا عن اعتقاده بأن روسيا تحتاج إلى عام ونصف العام لإنتاج هذه الطائرة بجهودها الذاتية.