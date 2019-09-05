مسرحية "كفر أبوحتة" تختتم موسم الصيف وتنتقل إلى "البالون"

اختتم العرض المسرحي "كفر أبوحتة" عروض الصيف بعد استمراره لمدة 30 يومًا في مدينة "جمصة" الساحلية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المصطافين، قبل أن ينتقل قريبًا إلى مسرح "البالون".



ومسرحية "كفر أبوحتة" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وهي عرض كوميدي غنائي استعراضي يضم ٨ استعراضات من أعمال الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بقيادة الدكتور أسامة زغلول، وبطولة الفنان ماهر سليم، ومدة العرض ثلاث ساعات.



ويشارك في بطولة المسرحية ماهر سليم، عبدالسلام الدهشان، المطرب محمد الخولي، عادل زهدي، هدير عبدالرحمن، تقى عادل، يوسف عبيد، سحر عبدالله، محمد سليم، وهي من تأليف وإخراج حسن سعد، المخرج المنفذ وليد سعد، ديكور نجلاء الفقي، ملابس كوثر محمد، أشعار محمد الشاعر، ألحان وتوزيع باسم عبدالعزيز، واستعراضات شريف راضي.



ويستعد مسرح البالون لعرض مسرحية "كفر أبوحتة" نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث يجرى المخرج حسن سعد بروفات مكثفة خلال الأيام المقبلة، داخل مسرح البالون مع أبطال العرض الغنائي.