إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة طيران الخليج رقم gf75 اشتبه عمرو مبروك في راكب بجلاديشى الجنسية قادم من البحرين، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة هاني نادي مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من محمد الخولى وأحمد حسن أبوزيد ومصطفى الفقى مأمورى الجمرك، فتبين وجود 1447 عبوة مختلفة من مستحضرات التجميل مخفاة بالعلب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر يوسف وصفى مدير جمرك مطار شرم الشيخ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وطارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.