جاريث بيل: لا أهتم بالانتقادات وكانت عطلة صيفية رائعة

خرج الدولي الويلزي جاريث بيل، جناح ​ريال مدريد​ الإسباني، عن صمته، ليطلق تصريحات نارية عن وضعه في الفريق الملكي خلال الفترة الراهنة.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن أنه بعد صيف صعب على الويلزي، كسر بايل صمته خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز، حيث أوضح عن وضعه مؤخرًا: "لم تكن فترة رائعة ولكن لم تكن الأسوأ، أتذكر أنني لم ألعب لمدة عام مع هاري ريدناب، لذلك أعرف كيف أتعامل مع هذه الظروف".



وعن الانتقادات التي تعرض لها، علق بيل: "لا أستمع إليهم لأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه".



وأضاف: "العطلة الصيفية كانت رائعة، كنت أفكر كثيرًا، والكثير من الحديث الجيد والسيئ أطلق بحقي، لكنني واصلت العمل بجد في التدريب".



وأنهى عن حبه للعب ​الجولف​: "إنها إحدى هواياتي، لكن بالطبع كرة القدم هي الأولى".