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اقتصاد

إحباط تهريب أسلحة بيضاء بمنفذ أرقين البري

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:29 م
جريدة الدستور
حسن كامل
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تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بمنفذ أرقين البري برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

بناءً على إخبارية مقدمة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي بمنفذ أرقين، مفادها ورود معلومات سرية عن محاولة أحد الركاب السودانيين القادمين من الخرطوم تهريب بضائع ممنوعة.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد الطيب وأحمد جبريل وهشام علي وحمدي مبارك، لتفتيش حقائبه في حضور الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 35 خنجرًا أحجام وأشكال وأنواع مختلفة، و10 مطاوى قرن غزال مخبأةداخل حقائبه.

وبالعرض على أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

وحرر المحضر أحمد إبراهيم، وحرز نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم، المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الأمنية، بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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