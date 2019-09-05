فان دايك: نتطلع إلى مستقبل أفضل

أشار اللاعب فيرجيل ​فان دايك​ إلى أن ​ليفربول​ يسعى للبدء من القاع هذا الموسم، لافتًا إلى أن تركيز الفريق ينصب بشكل كبير على المستقبل بدلًا من الماضى.



وقال فان دايك: "الشىء الوحيد الذي أريد فعله هو التركيز والتحسن. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها، مع الفريق ومع نفسي، وهذا هو الشىء الوحيد الذي أريد فعله".



وأضاف: "الشىء الرئيسى هو محاولة الأخذ في الاعتبار أننا جميعًا نبدأ من الأسفل. من الواضح أننا فزنا بدوري الأبطال العام الماضي، لكن هذا لا يعنى أنه يمكننا الاعتماد على هذا الأمر. إذا حافظنا جميعًا على ذلك في أذهاننا، سنكون بخير".