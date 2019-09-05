تسمم 15 شخصًا بسبب "الكشرى" فى السويس

تلقت غرفة عمليات مديرية الأمن بالسويس إخطارًا يفيد وصول 15 شخصًا لمستشفى السويس العام فى حالة إعياء شديد، بعد تناولهم وجبة كشري يشتبه فى أنها فاسدة.



وأكد مصدر طبى فى مستشفى السويس العام، إن المستشفى استقبل 10 أشخاص، يعانون من المغص الشديد، وتلقوا العلاج وأجري لهم غسيل معدة، كما استقبل قسم الطواري عقب ذلك 5 أطفال آخرين، يعانون من نزلة معوية حادة.



وأضاف المصدر، أن المصابين أفادوا أنهم تناولوا وجبة كشري، من محل شهير بحي السويس، موضحًا أن المصابين وصلوا تباعًا إلى المستشفى العام، وأن ناتج القىء كان من مكونات الطعام الفاسد الذي تناولوه.



وأشار إلى أن الأطفال المصابين حالتهم غير مستقرة، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وغسيل المعدة، وسوف يتم نقلهم إلى القسم الداخلي ووضعهم تحت الملاحظة إلى أن يتماثلوا للشفاء.

