"الأعلى للإعلام" يؤجل إصدار تقريره السنوى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل إصدار التقرير السنوي له، الذي يأتي تحت عنوان "حالة الإعلام في مصر"، لمنتصف أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للأمين العام الجديد للمجلس لإعداد التقرير الخاص بالأمانة.



وكان جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد أن التقرير السنوي للمجلس والذي يأتي تحت عنوان "حالة الإعلام في مصر" سيتضمن بابًا خاصًا بوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الباب سيتضمن استعراضًا لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي.



وأضاف جمال شوقي في تصريحات صحفية، أن الباب الخاص بـ"السوشيال ميديا" يتضمن دراسة عن المحتوى وحجم المخالفات وعينات عشوائية بنسب التطرف.