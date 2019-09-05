اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر فى "برج العرب" بحضور الجماهير

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، موافقة الجهات المعنية لإقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء الأحد المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث.



في الوقت نفسه، قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ75 جنيهًا مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة، تقديرًا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه والمقصورة 750 جنيهًا.



وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، منسقًا فنيًا للمباراة، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الإفريقية التي عمل خلالها "الزناتي" ضمن طاقم مجموعة القاهرة.