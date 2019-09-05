أستراليا تعبر ليتوانيا وتتصدر مجموعتها بمونديال السلة

تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره الليتواني 87 -82، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة السلة بالصين.



وانتهى الربع الأول بتقدم أستراليا 27 - 19 ثم 52 - 41، في الربع الثاني ثم 68 - 60 في الربع الثالث قبل أن تنهي المباراة بفارق خمس نقاط.



وحقق الفريق الأسترالي فوزه الثالث في دور المجموعات ليتصدر المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط وتوقف رصيد ليتوانيا عند خمس نقاط في المركز الثاني.