ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم التهدئة التجارية

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، الخميس، في الوقت الذي اتفقت فيه واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل، مما أنعش آمالا بخفض التصعيد في التوترات التجارية.



ووفقًا لوكالة "رويترز"، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 247.68 نقطة أو 0.94% إلى 26603.15 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.82 نقطة أو 0.78% إلى 2960.60 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 84.41 نقطة أو 1.06% ليصل إلى 8061.29 نقطة.



وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى في مطلع أكتوبر المقبل في واشنطن.



جاء الإعلان في أعقاب اتصال، في وقت سابق اليوم، بين ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، وروبرت لايتهايزر، ممثل التجارة الأمريكي، وستيفن منوتشي،ن وزير الخزانة الأمريكى، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكترونى، وشارك أيضا يي قانغ، محافظ البنك المركزي الصيني.



وقالت الوزارة: "اتفق الجانبان على ضرورة العمل معًا واتخاذ خطوات عملية لخلق ظروف مواتية للمشاورات".



وذكرت الوزارة، أن فرقًا تجارية من البلدين ستعقد محادثات في منتصف سبتمبر الجاري، قبل المحادثات رفيعة المستوى فى الشهر التالى.



وأكد متحدث باسم مكتب ممثل التجارة الأمريكى أن لايتهايزر ومنوتشين تحدثا مع ليو، قائلًا إنهم اتفقوا على إجراء محادثات تجارية على مستوى وزاري فى واشنطن فى الأسابيع المقبلة.