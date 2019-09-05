الإحصاء يرصد تراجع فاتورة استيراد 5 سلع

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من السلع التي نجحت مصر في ترشيد استيرادها مؤخرًا، ما أسهم في خفض فاتورة الواردات إلى حدود 5.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 6.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وتمثلت أهم تلك الواردات في الآتي:



- سجلت واردات مصر من منتجات البترول تراجعًا إلى حدود 460.9 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 724.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 36.4%.



- تراجعت الواردات من حديد أو صلب إلى 238.9 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 381.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض بلغت نسبته 37.3%.



- كما تراجعت واردات سيارات الركوب إلى 132.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 194 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018.



- وانخفضت واردات بترول خام من 146 مليون دولار خلال شهر يونيو 2018 إلى 117.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019، بتراجع قدره 19.5%.



- أيضا سجلت الواردات من فول الصويا تراجعًا إلى 85.2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 124.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 31.7%.