مرسيدس يوضح سبب تأخر هاميلتون في الصيانة بسباق بلجيكا

شرح فريق ​مرسيدس​ السبب الذي أدى الى تأخر سائقه ​لويس هاميلتون​ حوالي الثانية في وقفة الصيانة خلال السباق البلجيكي.



وقال أندرو شوفلين، مهندس في الفريق: "كانت وقفة الصيانة الخاصة بهاميلتون بطيئة، المشكلة كانت في الإطار الخلفي الأيسر، حيث إنه لم يثبت مكانه بالسرعة المطلوبة من خلال العزقة. هذه المشاكل ليست بالبساطة التي يعتقدها الناس لكن لدينا الكثير من الداتا التي سنحللها من أجل إيجاد الحل المناسب".



يُذكر أن هاميلتون حل في المركز الثاني في السباق على أبعد 9 أعشار من الثانية فقط من الفائز سائق فريق فيراري شارل لولكير.