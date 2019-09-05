التعادل يخيم على مباراة كمبوديا وهونج كونج بتصفيات مونديال 2022

خيم التعادل 11 على المباراة التي جمعت منتخب كمبوديا لكرة الكرة بضيفه منتخب هونج كونج، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.



وتقدم منتخب هونج كونج بهدف سجله تشون لوك ثان في الدقيقة 16 وتعادل منتخب كمبوديا عن طريق سوكفينج كيو في الدقيقة 33.



ويلتقي المنتخب البحريني مع ضيفه العراقي في وقت لاحق من اليوم في ذات المجموعة.