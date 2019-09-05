الأسد "ليو".. أشهر حيوان أليف في شوارع دهوك العراقية (شاهد)

عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو عن تجول الأسد "ليو"، كما يطلق عليه أهالي المدينة، ويعتبر أشهر حيوان في شوارع مدينة دهوك، في إقليم كردستان العراق بعدما اعتاد أهالي المدينة على وجوده حولهم بصحبة مالكه بلند مأمون.



ويحظى صاحبه بعضوية المنظمة الكردية الأمريكية لحماية الحيوانات، مما ساعده على اقتناء أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة في السابق، ولكنه يقول إنها التجربة الأولى في التعامل مع حيوان بري.



كما أن الأسد يتجول في مقاهي المدينة، ويشعر رواد مقاهي دهوك بالألفة تجاه ليو بعدما اعتادوا وجوده بينهم في زيارات بصحبة مأمون طوال الوقت.



ولكن الطبيب البيطري سليمان سعيد يؤكد أن سلوكيات الأشبال والأسود تتغير وتصبح أكثر شراسة بعد بلوغهم عمر عام ونصف العام.









