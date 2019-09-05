انخفاض في الطلبيات الصناعية الألمانية

أظهرت بيانات، الخميس، تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، بسبب الطلب الضعيف من الخارج، مما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام.



وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود شراء السلع المصنوعة في ألمانيا تراجعت 2.7 بالمئة عن الشهر السابق، مدفوعة بانخفاض حاد في الدول من خارج منطقة اليورو.



وهذا الانخفاض أشد من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، وكان التراجع قدره 1.5 بالمئة.



وتم تعديل قراءة يونيو الماضي، إلى زيادة نسبتها 2.7 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة.