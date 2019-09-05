"أرامكو" توقع مذكرة لتسهيل استحواذها على 9% من مصفاة تشجيانج

وقّعت "أرامكو" السعودية مذكرة تفاهم مع المنطقة التجارية الحرة في مقاطعة تشجيانج الصينية؛ لتسهيل استحواذها على 9 بالمئة من مصفاة "تشجيانج" المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات.



وقالت "أرامكو" في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن شراكتها في هذا المشروع تتضمن اتفاقًا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل، والاستفادة من مرافق تخزين النفط الخام الضخمة التابعة لشركة تشجيانج للبتروكيميائيات لخدمة عملائها في الأسواق الآسيوية.



وأكدت "أرامكو" أن هذا التعاون يعكس عزم الشركة على مواصلة توسيع وجودها الاستثماري في قطاع الطاقة الصيني، موضحة أن هذه الاتفاقية تدعم مشاركتها في إنشاء مجمع مصفاة تشجيانج المتكامل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم، خلال المرحلة الثالثة من المشروع.